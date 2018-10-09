Южноуральцы четыре дня искали девушку, пропавшую после оформления крупных займов

Жительницу Каслей, исчезнувшую, назанимав полтора миллиона, нашли в соседнем городе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21-летняя жительница Каслей через четыре дня поисков нашлась в Кыштыме. По некоторым данным, здесь живет ее подруга.
Напомним, родные последний раз видели девушку утром 5 октября. Мужу она сообщила, что пошла на работу. Вечером она домой не вернулась. Телефон женщины оказался выключен.
Добавила тревоги появившаяся в ходе поисков информация, что незадолго до исчезновения девушка заняла полтора миллиона рублей через конторы микрозаймов и у знакомых. При этом супруг пропавшей заявил, что впервые слышит о наличии у нее такой крупной суммы.
Сегодня стало известно, что молодую женщину нашли в Кыштыме. По данным полиции, противоправных действий в отношении нее не совершалось.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 09.10.18
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