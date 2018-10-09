Ищите объезд: на границе у Бугристого возможны заторы

Погранслужба предупредила южноуральцев о возможных заторах на границе с Казахстаном.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Челябинской области, с 11 по 30 октября на территории автомобильного пункта пропуска Бугристое (Троицкий район) планируется проведение ремонтных работ по замене дорожного полотна.

«С учетом планируемых на территории пункта пропуска работ по реконструкции дорожного полотна и возможными затруднениями для проезда, прогнозируется скопление транспортных средств, следующих через государственную границу», – отметили в силовом ведомстве.

В связи с этим пограничное управление ФСБ России по Челябинской области напоминает, что пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район) работают в штатном режиме, а также просит заранее планировать маршрут движения и учитывать временные ограничения. С целью сокращения времени следования в пути, а также исключения связанных с поездкой неудобств, предлагается также использовать для пересечения границы указанные выше пункты пропуска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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