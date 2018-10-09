Богема: в Челябинск с гастролями едет Большой театр

В Челябинске 17 и 18 октября артисты Большого театра покажут оперу «Богема» в постановке Федерика Мирдиты. После гастролей Большой театр оставит в Челябинске декорации и костюмы, которые челябинская труппа намерена использовать в постановке собственной версии знаменитой оперы.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве культуры Челябинской области, первыми на Южный Урал из Москвы прибудут декорации и костюмы. Они оказались достаточно масштабными и заняли три больших фуры, хотя изначально гастрольный спектакль выбирали с учетом габаритов и специфики южноуральской сцены. 14 октября состоится монтаж сцены, а на следующий день начнутся репетиции.

Из Большого театра в Челябинск приедет около 200 артистов и музыкантов. Кроме того, в постановке будут задействованы местные творческие силы: детская школа вокального искусства Бориса Каплуна станет во втором акте хором мальчиков, а челябинские музыканты выступят в роли сценического оркестра.

Отметим, челябинский театр намерен представить собственную версию шедевра Пуччини: премьера намечена на апрель 2019 года.

Для сотрудников челябинского театра были организованы мастер-классы по балету, вокалу. Художник по свету и специалист пошивочного цеха прошли стажировку в Москве.

Будущим летом Челябинский театр оперы и балета отправится с ответным визитом в Москву, чтобы представить свои спектакли на новой сцене Большого театра. Для показа выбрали балеты «Кармина Бурана», «Пахита» и будущую премьера сезона оперу – «Риголетто».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.10.18

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