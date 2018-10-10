На Урале ожидаются заморозки и снегопады

В Челябинской области ожидается снег и минусовые температуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды , минувшей ночью температура воздуха в низинах опускалась до -7 градусов Цельсия. В 8 утра в Челябинске было 0 градусов. Сегодня днем по области столбики термометров поднимутся до +11 градусов, а в южных районах – до +16.

Но с четверга начнется похолодание. Ночью на севере региона ожидается снег. В пятницу, 12 октября, снег прогнозируют уже днем и в большинстве районов области. Дневные температуры – максимум до +5. Ночью заморозки до -3. Будет ветрено.

Согласно предварительному прогнозу, в течение ближайших двух недель днем столбики термометров будут подниматься выше ноля, но по ночам из отрицательной зоны не выйдут.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.10.18

10 октября ожидаются следующие события – Челябинск. / Медведев свалил на Путина ответственность за повышение пенсионного возраста. … и пообещал миллион новых чиновников. / Богема: в Челябинск с гастролями едет Большой театр. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»