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NewDayNews.ru

Среда, 10 октября 2018, 09:24 мск

Новости Челябинск

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Троичанка дала бой приставам, пытавшимся достать ее из шкафа

Жительница Челябинской области до последнего сопротивлялась судебным приставам, вытаскивавшим ее из шкафа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, 30-летняя жительница Троицкого района хорошо знакома судебным приставам, но еще ближе ее знают в уголовно-исполнительной инспекции, сотрудники которой уже два года пытаются направить женщину по пути исправления. Молодая троичанка была дважды судима: в октябре 2016 года условно лишена свободы на срок три года за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а в январе 2018-го приговорена к пяти месяцам исправительных работ за незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.

Исправляться с помощью труда женщина категорически не желала: инспекторы буквально за руку приводили ее на работу, но та сразу же сбегала, объясняя, что не по статусу ей работать принудительно. В результате данный вид наказания был заменен ей на 20 суток колонии, которые она благополучно отбыла, но так и не сделала выводов.

Женщина продолжала вести маргинальный образ жизни, злоупотреблять алкоголем. Жила она в избушке местного жителя, одинокого престарелого человека, к кому нанялась ухаживать. Являться в инспекцию для отметок, поскольку шел срок ее условного лишения свободы по первому приговору, она не считала нужным, неоднократно мелькала в сводках административных правонарушений, поэтому уголовно-исполнительная инспекция вновь вышла в суд с ходатайством о замене условного наказания на реальное лишение свободы. Поскольку добровольно являться в суд она желала, то судебным приставам было поручено доставить ее на судебное слушание в принудительном порядке.

Прибыв по адресу, который им подсказали в деревне, приставы увидели во дворе дома пенсионера оживление. Оказывается, его жилище обследовали на предмет признания его ветхо-аварийным. Среди присутствующих клиентки приставов не было, на вопрос, где она, хозяин, обладающий слабым зрением, ответил, мол, не видел. Помогли соседи, которые сообщили, что с утра женщина приходила к ним набрать воды, со двора больше никуда не выходила.

Поскольку свет в доме был отключен для проверки проводки, то приставы пошли осматривать помещение с фонарем. Услышав в шкафу возню, открыли его, но дверца внезапно стала закрываться, а из глубин шкафа полились потоки ненормативной лексики. Обитателем мебели оказалась «потеряшка», закрыться ей в шифоньере не удалось, пришлось выбираться из сумерек на свет.

Ее действия были расценены как воспрепятствование законной деятельности судебного пристава, составлен административныйпротокол. Гражданка вроде присмирела, но в суде вновь начала демонстрировать свои познания в области арго, что было пресечено составлением второго протокола. Суд уже назначил ей наказания за данные правонарушения – штрафы по 1 тысяче и 700 рублей соответственно.

Что касается ходатайства уголовно-исполнительной инспекции, на рассмотрение которого женщину пришлось доставлять принудительно, то суд отменил ей условное наказание по приговору за разбой, и отправил ее в колонию на три года. Из зала суда она вышла уже под конвоем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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