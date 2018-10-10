Ученые признали Катав-Ивановский оползень уникальным

Ученые продолжат изучать оползень в Катав-Ивановском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрация Катав-Ивановского района, специалисты регионального филиала «Уральский региональный центр ГМСН» проведели обследование оползня у подножия склона горы Песчаная. Свои выводы ученые изложили в «Акте оперативного инженерно-геологического обследования».

По оценке исследователей, образованию оползневого процесса способствовал комплекс факторов. Триггером активизации оползня послужили сейсмические толчки, произошедшие 5 сентября в Катав-Ивановском районе. «Стоит отметить, что в результате тектонических подвижек данный участок наиболее подвержен воздействию, так как расположен в зоне контакта различных горных пород», – отмечается в документе.

Также возникновению оползня способствовало значительное количество осадков в летний период (выше нормы на 150%). С гидрологических позиций это зона повышенной водообильности. В период обследования специалистами «Гидроспецгеология» движения грунта визуально отмечено не было.

В своем заключении ученые отметили, что участок оползнеобразования расположен в лесном массиве, на значительном удалении от ближайшего населенного пункта (около трех километров), соответственно, воздействие оползня на жилые и хозяйственные объекты не прогнозируется.

В конце доклада специалисты Уральского регионального центра ГМСН, учитывая уникальность данного локального процесса, рекомендовали включить оползень на горе Песчаная в программу «Государственного мониторинга состояния недр на территории Уральского федерального округа».

Челябинск, Виктор Елисеев

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