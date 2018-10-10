По примеру Запада: челябинский аэропорт решили снова переименовать

Челябинскому аэропорту предлагают подобрать новое имя. С таким предложением вышла Общественная палата Челябинской области. Впрочем, инициатива, выдаваемая за общественную, принадлежит не ОПЧО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект «Великие имена России», в рамках которого предполагается присвоить 45 международным аэропортам имена известных исторических личностей, анонсировал министр культуры России Владимир Мединский.

В Челябинской области с историческими личностями небогато, поэтому в списке предлагаемых имен, выдвинутых Общественной палатой, всего два обладают мировой славой – создатель «мирного» атома Игорь Курчатов и чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Среди предложенных на первом этапе так же заслуженный архитектор РСФСР Евгений Александров, олимпийская чемпионка Елена Елесина, народный артист РСФСР Наум Орлов.

Теперь выдвинуть свои варианты предложили общественности. Сделать это можно до 15 октября, выбрав представителей культуры и искусства, науки и образования, армии и флота, промышленности, религии, спорта и даже государственного управления. Впрочем, региона получили распоряжение из центра, на политике не акцентировать.

Выбирать имя для аэропорта обещают посредством открытого общественного голосования.

Стоить отметить, что челябинский аэропорт уже переименовывали, отказавшись от названия «Баландино» и оставив просто «Челябинск». Однако в документах авиационной отрасли по-прежнему используют старое название. Грядущие изменения тоже будут исключительно имиджевыми: в локациях и навигационных системах прежнее имя и международный код аэропорта будут сохранены.

Кстати, практика называть аэропорты именами известных личностей широко распространена в США и западной Европе.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 10.10.18

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