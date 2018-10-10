Инспектора Госжилинспекции осудили за взятку от управляющей компании Еманжелинска

В Челябинске вынесен приговор бывшему инспектору ГЖИ за получение взятки от директора управляющей компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 28-летний житель Челябинска признан виновным в получении взятки за незаконные действия (бездействие).

В суде установлено, что мужчина, являясь государственным инспектором главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» проводил проверку деятельности управляющей компании из Еманжелинского района, в ходе которой выявил признаки административных правонарушений при обслуживании многоквартирных домов, материалы направил мировому судье для привлечения директора управляющей компании к ответственности.

После принятия мировым судьей решения о признании управляющей компании виновной челябинец сообщил директору об известных ему других нарушениях и потребовал 30 тысяч рублей, а позднее – 50 тысяч рублей, пообещав «забыть» о найденных нарушениях. Эти деньги чиновник получил в тот же день на свой банковский счет.

После получения взятки сотрудник ГЖИ прекратил проверки управляющей компании. Однако через несколько месяцев он пригрозил повторной проверкой, после чего директор УК обратился в правоохранительные органы.

Бывший госинспектор свою вину в совершении преступления признал. Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. С учетом положительных характеристик, признания вины, отсутствия судимостей, а также в связи с тем, что он вернул полученные в качестве взятки деньги, наказание назначено условно, с испытательным сроком 2 года.

Ранее управляющая компания была оштрафована на 500 тысяч рублей за передачу указанного незаконного вознаграждения должностному лицу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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