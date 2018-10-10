В Челябинске закрыли движение троллейбусов на АМЗ

В Челябинске остановлено движение троллейбусов на АМЗ.

Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «Челябинский городской электрический транспорт» в связи с ремонтом дороги на улице Воровского, сегодня с 15 часов отменены троллейбусные маршруты №№ 5, 6, 11. Троллейбус № 7 будет ходить от ЧМК до парка имени Гагарина, № 12 – соответственно от Молдавской до ПКиО.

Восстановить троллейбусное движение на АМЗ обещают утром 11 октября.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 10.10.18

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