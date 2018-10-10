На границе Челябинской области остановили украинскую контрабанду

В Челябинскую область незаконно пытались провезти тонну украинского сыра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники ведомства обнаружили продукцию, запрещенную к ввозу на территорию Российской Федерации. Тонна «санкционки» была выявлена на одном из складов города. 378 головок украинского сыра готовились к реализации на челябинском рынке.

«Напомним, что в отношении Украины на ввоз ряда продуктов действует российское продуктовое эмбарго, – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. – Товар изъят и уничтожен в полном объеме».

С начала года сотрудниками Челябинской таможни выявлено и уничтожено более трех тонн санкционной продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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