Южноуральские аграрии продолжают экспансию на рынки соседних регионов и стран

На главном форуме российских аграриев рассказали о достижениях южноуральских сельхозпроизводителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, ведущие предприятия Южного Урала участвуют в XX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая стартовала 10 октябоя в Москве. Стенд Челябинской области рассказывает потенциальным инвесторам о ключевых достижениях отрасли. Делегацию региона возглавляет губернатор Борис Дубровский.

В результате планомерной политики правительства области за последние четыре года в регионе сформировалась благоприятная экономическая ситуация. Заданная положительная динамика продолжается в 2018 году.

Так, по итогам первых восьми месяцев Челябинская область заняла первое место в России по производству макаронных изделий, второе – по производству мяса птицы в разрезе сельхозорганизаций, четвертое – по производству мяса всех видов и куриных яиц (сельхозорганизации), шестое место – по производству мяса всех видов и куриных яиц, восьмое место – по производству свинины.

Лидирующие позиции региона в аграрном секторе подтверждает растущий спрос челябинской продукции в других регионах России и за рубежом. По данным Челябинскстата, в 2016 году 83% произведенных макаронных изделий реализовали за пределами области. За границы региона также уходит более 35% всей произведенной муки, 48% всех круп и 46% кондитерских изделий.

В 2017 году по поручению Бориса Дубровского министерство сельского хозяйства Челябинской области продолжило работу по укреплению торгово-экономических связей с другими регионами и странами. Традиционно активное сотрудничество идет с Казахстаном, но постепенно южноуральцы завоевывают новые рынки сбыта.

«В особом приоритете сегодня – сотрудничество с Китаем. Поставки продукции туда мы начали с прошлого года на условиях федеральной поддержки. За 2017 год челябинские компании-экспортеры смогли получить 19% от общероссийского объема фактической господдержки на перевозку продукции до пунктов перехода границы в Бурятии и Забайкальском крае (9,5 миллионов рублей из 50 миллионов)», – подчеркнул губернатор.

В этом году южноуральские предприятия продолжили работу по оформлению субсидий, и за восемь месяцев их объем превысил 22,7 миллиона рублей. До конца года с учетом запланированных поставок предприятий эта сумма может увеличиться до 45 миллиона рублей.

Внушают оптимизм и предварительные итоги уборочной кампании в Челябинской области, которая должна завершиться со дня на день. По состоянию на 8 октября осталось обмолотить 85 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, это всего шесть процентов от уборочной площади. Собрано уже 1 миллион 770 тысяч тонн зерна. Высокую урожайность в текущем году показал картофель – его накопали уже более 130 тысяч тонн – на четверть больше, чем в прошлом году, – «второго хлеба» осталось убрать еще более 400 гектаров, или 5% уборочной площади. В завершение осеннего полевого сезона предстоит убрать еще масличные культуры и овощи открытого грунта – капусту, свеклу, морковь, сообщает пресс-служба областного минсельхоза.

Южные районы – Брединский, Карталинский, Варненский, Кизильский – домолачивают последние гектары. Объем собранного там зерна составляет значительную долю областного урожая. Брединцы собрали 161 тысячу тонн, варненцы – 155 тысяч тонн, кизильцы – 167 тысяч тонн. Лидером же уборки по сбору зерна остается Троицкий район, там намолочено 184 тысячи тонн. Среди муниципальных районов, которые тоже превысили планку стотысячного намолота – Чесменский (129 тысяч тонн), Увельский (110 тысяч тонн), Октябрьский (142 тысячи тонн), Нагайбакский (108 тысяч тонн), Верхнеуральский (116 тысяч тонн), Агаповский (109 тысяч тонн).

«Главная особенность нынешней уборки – позднее созревание практически всех сельскохозяйственных культур – от зерновых до овощных, а также кормовых. Причиной тому холодные весна и лето, из-за них период вегетации растений сдвинулся в среднем по Челябинской области примерно на декаду», – сообщила заместитель начальника управления растениеводства и малых форм хозяйствования областного минсельхоза Анна Губина.

Тем не менее, южноуральским аграриям, благодаря хорошей технической оснащенности, удалось нивелировать погодные условия текущего сезона и оперативно убрать основную площадь зерновых и зернобобовых культур. Прошедшие недавно дожди несколько затормозили полевые работы, но в ближайшие пару дней ожидается ясная погода, этого должно хватить на завершение уборки зерновых. Отдельные аграрные хозяйства, по словам их руководителей, в основном предгорной зоны и севера Челябинской области, сегодня выжидают, чтобы дать колосьям на отдельных полях добрать спелости в нечастые погожие дни уборки.

В отличие от основных зерновых культур – пшеницы, ржи, ячменя, овса, – масличные только сейчас достигают уборочных кондиций. Из 162 тысяч гектаров масличных культур, основу которых составляют рапс и лен, убрано пока меньше трети. Собрано около 44 тысяч тонн маслосемян. Овощи открытого грунта убраны на 63%, причем полностью уже собран лук. Основную массу овощей составят капуста, свекла и морковь. Общий сбор овощных культур к 8 октября составляет пока 19 тысяч тонн.

Погодные и климатические «сюрпризы», привычные для Южного Урала, естественно привели аграриев к необходимости использования новых, в том числе – информационных, технологий. Положительную динамику Челябинской области в применении новых цифровых технологий в сельскохозяйственной отрасли отметили в Минсельхозе России.

«Дмитрий Николаевич Патрушев отметил, что в Челябинской области последовательно реализуется политика системного развития сельского хозяйства в целом и его отдельных отраслей, прежде всего, это животноводство, растениеводство, производство аквакультуры. Все это позволяет региональному агропромышленному комплексу более эффективно решать вопросы импортозамещения, расширять перечень экспортоориентированных производств и линейку продукции, востребованной на российском и зарубежном рынках. Также министр сельского хозяйства отметил положительную динамику применения на Южном Урале цифровых технологий в сельском хозяйстве, – рассказывает губернатор Борис Дубровский. – Со своей стороны, я отметил важность обеспечить синергию в непрерывном процессе развития национального сельского хозяйства на новых принципах, еще большего включения достижений аграрной науки в сельскохозяйственное производство страны и ее регионов».

По словам заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова, цифровые технологии в агропромышленном комплексе – это инновационные разработки, необходимые для перехода к «интеллектуальному» сельскому хозяйству. «Модернизация аграрного сектора привела к увеличению потока данных. Информация поступает от различных участников производственной цепочки. Общие данные, собранные в одном месте, позволяют получать информацию нового качества, находить закономерности, применять современные научные методы обработки этих данных и на их основе принимать правильные решения», – подчеркнул заместитель губернатора.

По информации министерства сельского хозяйства Челябинской области, в растениеводстве цифровые технологии представлены системами точного земледелия с использованием технологии GPS, а также географических информационных систем. С помощью дополнительного оборудования, аэросъемки со спутников и летательных аппаратов создаются точные карты полей с указанием характеристик каждого его участка. На основе электронных карт создаются точные инструкции по количеству удобрений, семян, воды, которые нужно внести на каждый участок поля. Эти инструкции загружаются в компьютеризированную сельхозтехнику, и машины обрабатывают каждое поле с минимальным участием человека, который просто контролирует правильность исполнения этих инструкций.

Так, система параллельного вождения позволяет сократить расходы на топливо, удобрения, оптимизировать подачу семян, исключить участки пересева, а в итоге снизить время на основные полевые работы – посевную кампанию и уборку урожая.

В 2017 году в Челябинской области в практику были введены субсидии на приобретение оборудования для внедрения системы точного земледелия. Особенно активно навигация используется на технике для обработки почв. При посеве применяется система параллельного вождения, или автопилот, сегодня ею оборудовано около 700 тракторов в хозяйствах области. Они агрегатируются с посевными комплексами и опрыскивателями.

Эффективность работы агрегатов с системой GPS очевидна, так как дает возможность выполнять работы 24 часа в сутки, что особенно важно при ограниченных сроках проведения агротехнических работ. Время работы сокращается за счет скорости и точности передвижения на 13% – 18%. Система исключает или сводит к минимуму риск «перекрытий»: при посеве и обработке посевов – до 11%, пропусков – до 4%, и обеспечивает сокращение затрат на горюче-смазочные материалы, пестициды, семена, уменьшает утомляемость механизатора. В настоящее время сельхозтоваропроизводители стремятся более полно использовать все возможности и составные элементы системы точного земледелия: дифференцированное внесение минеральных удобрений, составление электронных карт сельхозугодий и так далее.

Цифровые технологии применяются и в животноводстве, а также в ветеринарии. В животноводстве это учет молока от каждой коровы, формирование на основе полученных данных мониторинга производства продукции в определенный период, управление продуктивностью животных и с помощью наблюдения за лактацией, лечением, периодом простаивания. В ветеринарии сегодня внедряется система «Меркурий», которая будет отслеживать все этапы производства продукции на основе сырья животного происхождения.

Но не менее важны усилия областных властей по улучшению инвестиционного климата в сельскохозяйственно отрасли. Например, в сентябре нынешнего года губернатор Борис Дубровский поручил подготовить обращение в федеральный Минсельхоз с просьбой рассмотреть вопрос об отмене некоторых видов банковских штрафов за нарушение договорных обязательств. Так глава региона отреагировал на жалобу фермера Троицкого муниципального района Каракула Жанабаева.

Аграрий обратился к Борису Дубровскому от имени фермеров, которые столкнулись с такой же проблемой. «Банки выставляют штрафы за то, что во втором квартале этого года реализация продукции шла ниже, чем в прошлом году, а я не обеспечил необходимый объем, – рассказал фермер Каракул Жанабаев. – Но ведь для агросектора характерна сезонность. Кроме того, мы сильно сегодня зависим от цен на рынке, поэтому планируем реализацию на более выгодный период».

Борис Дубровский поручил правительству Челябинской области подготовить обращение в министерство сельского хозяйства Российской Федерации с просьбой поднять этот вопрос перед банковским сектором. «Такие обязательства на сельхозтоваропроизводителей распространяться не должны. Надо учитывать специфику аграрно-промышленного комплекса. Мы поднимем этот вопрос перед федеральным министерством», – подчеркнул глава региона.

Также в региональном минсельхозе по поручению главы региона будет создана комиссия для рассмотрения вопросов сельхозтоваропроизводителей по расчетам за взятые льготные кредиты, которая будет работать с обращениями аграриев.

Как сообщил министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин, в этом году аграрии области уже получили одобрение и оформили 53 льготных инвестиционных кредита на сумму 3,7 миллиарда рублей и 299 льготных краткосрочных кредитных договоров на сумму 12,7 миллионов рублей. Также в региональном минсельхозе сформирована дополнительная потребность по «коротким» и «длинным» кредитам на сумму 7,5 миллиарда рублей. В 2017 году аграрии получили льготных кредитов на общую сумму 13,5 миллиардов рублей.

Не менее озабочены в регионе снижением административных барьеров. Свидетельством тому – соглашение по описанию границ регионов, подписанное губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и главой Оренбургской области Юрием Бергом в рамках открывшейся 10 октября Всероссийской сельскохозяйственной выставки «Золотая осень». При оформлении земель это избавит предпринимателей, занимающихся аграрным бизнесом, от бюрократических проволочек.

Челябинская область основана в 1934 году, но до сих пор описание границ региона с соседней Оренбургской областью не проводилось, и соответствующие сведения отсутствовали в Едином государственном реестре недвижимости. Сельхозпредпринимателям это значительно осложняло оформление земель. По распоряжению Бориса Дубровского в 2018 году из областного бюджета выделили 1,3 миллиона рублей на описание границ регионов и внесение сведений в ЕГРН.

В результате были устранены пересечения региональных границ на 23 земельных участках со стороны Челябинской области и на восьми – со стороны Оренбургской. В основном это были земли сельхозназначения, находящиеся в собственности сельхозпроизводителей. Они расположены в Брединском, Кизильском муниципальных районах (со стороны Челябинской области) и Кваркенском районе (со стороны Оренбургской области).

«Теперь аграрии точно будут знать, в органы власти какого субъекта РФ им необходимо обращаться за предоставлением земельных участков и кому платить налоги. Это не только избавит предпринимателей от бюрократических проволочек, но и в целом улучшит инвестиционный климат области, а это задача правительства – создать комфортные условия для бизнеса», – отметил губернатор.

Все полученные сведения внесены в Единый госреестр недвижимости. Следующим этапом работы станет описание границ с Курганской областью, где тоже активно развивается аграрный бизнес: там сосредоточены овощеводческие предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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