На Урале сгорела маршрутка

В окрестностях Озерска сгорела маршрутка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», микроавтобус следовал из поселка Метлино в центр городского округа.

В салоне находились 4 пассажира. На дороге между двумя населенными пунктами из-под капота пошел дым. Водитель остановил машину и высадил пассажиров. К моменту приезда пожарных вся маршрутка была охвачена огнем.

Ни пассажиры, ни водитель не пострадали. Причины возгорания уточняются.

Озерск, Павел Зварзин

Озерск. Другие новости 10.10.18

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