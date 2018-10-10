В Еманжелинске открылся детский сад, отремонтированный по программе губернатора

В Еманжелинске завершился капитальный ремонт здания детского сада №12. Реконструкция проведена по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в рамках программы «Реальные дела».

«Указ Президента РФ Владимира Владимировича Путина по обеспечению местами в детских садах ребят в возрасте от 3 до 7 лет на территории региона выполнен, но мы не планируем на этом останавливаться, строительство и реконструкция дошкольных учреждений на Южном Урале продолжается, – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – Будут создаваться места для детей более раннего возраста – до трех лет».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора, здание детского сада №12 города Еманжелинска было введено в эксплуатацию в мае 1952 года, само учреждение размещается в нем с 1964 года. В 2007 году в здании была проведена внутренняя реконструкция. В этом году в рамках программы губернатора «Реальные дела» на ремонт детского сада было выделено более 2 млн рублей. На эти средства в учреждении заменили старые деревянные окна на пластиковые, отремонтировали входные двери и пол, покрасил и реконструировали фасад здания. Прилегающую территорию благоустроили: уложили тротуарную плитку и отремонтировали три веранды для прогулок детей. Сейчас в детском саду работают шесть групп дошкольного возраста для детей от 1 до 7 лет. Всего учреждение посещают 128 детей.

«Все мы – родители, дети, персонал сада – очень рады проведенному ремонту и благодарим губернатора за такую помощь и внимание к вопросам образования и нашим детям», – отметила заведующая детского сада №12 города Еманжелинска Ирина Максимова. Южный Урал входит в десятку лучших регионов страны по количеству мест в дошкольных образовательных учреждениях. Согласно Указу Президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», должна быть обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет.

Челябинская область полностью выполнила показатель, установленный главой государства. Охват малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием в регионе на сегодняшний день составляет 60%: из 43 муниципалитетов Челябинской области в 23 нет проблем с устройством детей в сад в любом возрасте. В настоящее время на выделенные из областного бюджета средства ведется строительство пяти детских садов в Челябинске, Аше, Аргаяшском районе и селе Долгодеревенском. Окончание работ и ввод дошкольных учреждений в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

Напомним, программа «Реальные дела» была инициирована губернатором Челябинской области Борисом Дубровским в 2016 году для социально-экономического развития муниципалитетов. Ее поддержала партия «Единая Россия» в Законодательном Собрании Челябинской области. Деньги были направлены на решение наиболее острых проблем, связанных с благоустройством, газификацией, ремонтом дорог. В 2016 году из областного бюджета было выделено более 1 млрд рублей, в итоге удалось реализовать более 5 тысяч проектов.

По поручению Бориса Дубровского в 2018 году реализация программы продолжается. На решение первоочередных проблемных вопросов всем муниципальным образованиям из областного бюджета выделено более 500 млн рублей. Средства пойдут на благоустройство территорий, ремонт дорог, строительство новых котельных и газификацию, реконструкцию социальных учреждений, а также приобретение новой техники. Всего в 2018 году планируется выполнить более 350 «реальных дел» в сфере благоустройства, образования, здравоохранения, культуры и спорта, дорожного хозяйства, строительства, инфраструктуры.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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