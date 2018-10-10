На ЧМК работница погибла под тонной проволоки

На Челябинском металлургическом комбинате моток проволоки весом почти в тонну упал на сотрудницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь в 9 на 10 октября в прокатном цехе №4.

На резчицу участка размотки бунтов упал моток проволоки массой 850 килограммов. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Это не первая трагедия на Челябинском металлургическом комбинате в нынешнем году. Так, по информации Уральского управления Ростехнадзора, надзорное ведомство привлекло компанию к административной ответственности за гибель аппаратчицы очистки газа.

«При расследовании комиссией причин несчастного случая, произошедшего 25 мая 2018 года, в результате которого получила травму со смертельным исходом аппаратчица очистки газа (аргона), установлены нарушения обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности, явившиеся причинами несчастного случая. А именно: эксплуатация неисправного оборудования сливного коллектора блока разделения воздуха; нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда; неудовлетворительная организация производства работ».

В отношении ПАО «ЧМК» вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в 550 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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