В Челябинской области толпа подростков набросилась на шестиклассника

В одной из копейских школ избили ученика шестого класса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в школе №4, расположенной в поселке Бажово. О ЧП рассказали в социальных сетях.

«Опять очередное зверское избиение шестиклассника такими же шестиклассниками в одной из бажовских школ города. У потерпевшего мальчика сотрясение головного мозга, повреждение глаза, еще какие-то серьезные телесные повреждения, а отморозки, которые избивали, сейчас ухмыляются и говорят, что они еще маленькие, и им за это ничего не будет! Кроме того, они еще предупреждают других мальчишек, что они на очереди! Школа особой огласки не дает!», – написали в одном из сообществ.

В настоящий момент полиция начала проверку по данному факту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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