Первый шаг к цивилизованному облику: челябинцам разъяснили городской дизайн-код

В Челябинске, наконец, разъяснили, как должны выглядеть городские улицы в соответствии с утвержденным дизайн-кодом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый дизайн-код города вступил в действие с 1 июня: владельцам кафе, банков, магазинов и других заведений в центре Челябинска и на гостевых маршрутах поручено привести свои фасады в соответствие с утвержденными правилами. Однако до сих пор мало кто представлял, как это все должно выглядеть на практике. Теперь появилась соответствующая инструкция.

«Художники, архитекторы, дизайнеры считают, что вывески должны вписываться в городскую среду и взаимодействовать с ней, а не конкурировать. Это общенациональная тенденция – приводить город в соответствие со стандартами цивилизованного мира, когда раздражающий визуальный шум убирается и внешний облик города подчинен ясным и прозрачным правилам, – заявляется на сайте дизайнкодчелябинск.рф – Чтобы жители и гости города наслаждались его видом, а не разнокалиберными вывесками в стиле «сельпо», в Челябинске появился документ, регламентирующий его эстетическую компоненту. В этом нормативно-правовом акте строгим, формальным языком прописаны все новые требования к оформлению фасадов. Кстати, у правил есть графическое приложение, где можно посмотреть каждый конкретный случай.

Власти начали с вывесок и только на гостевых маршрутах. Позже они возьмутся за рекламные баннеры, электропровода, разнокалиберные балконы, торчащие под окнами кондиционеры и другие элементы городского благоустройства».

В инструкции разъясняется, что такое вывески и информационные конструкции, а также правила их размещения.

Итак, отныне нельзя:

Размещать вывеску выше линии перекрытий между первым и вторым этажами многоквартирных жилых домов.

Размещать вывески на козырьках.

Перекрывать и закрывать настенной вывеской окна, двери, витражи.

Размещать вывески на глухих торцах многоквартирных домов (это не касается ТРЦ, театров, кинотеатров, цирков).

Размещать вывески на лоджиях и балконах.

Размещать вывески на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине – то есть на архитектурных деталях фасадов.

Размещать вывески ближе, чем в одном метре от мемориальной доски.

Перекрывать вывеской указатель улицы и номер дома.

Размещать вывески одну над другой.

Размещать консольные вывески на расстоянии менее десяти метров друг от друга.

Рисовать буквы или наклеивать аппликации на фасад.

Запрещены бликующие вывески, которые используют динамические системы смены изображений (роллерные, поворотные панели, призматроны, экраны, бегущую строку и пр). Бегущая строка и экран могут размещаться только в витрине.

Нельзя размещать вывески из картона, ткани, баннерной ткани.

Нельзя размещать вывески из неоновых светильников, мигающих, мерцающих элементов (это зеленые кресты аптек, бегущие строки).

Нельзя размещать вывески на ограждающих конструкциях: заборах, перилах, шлагбаумах, ограждениях (за исключением летников, тут можно на зонтиках).

Нельзя размещать вывески на оконных проемах.

Нельзя размещать вывески на поверхностях объектов незавершенного строительства (например, на строящемся здании на Кировке, обтянутом баннерной тканью с рекламной информацией).

Запрещены вывески – надувные конструкции.

Запрещены вертикальные вывески (если они не согласованы с комитетом градостроительства и архитектуры города Челябинска).

Запрещены вывески на подложке (если здание относится к числу объектов исторического и культурного наследия).

Один предприниматель может разместить только одну вывеску, владельцам заведений общественного питания разрешены две, но на одной из них должно быть меню.

Высота любой вывески не должна превышать 0,5 метра, длина – не больше 70% длины всего фасада (но не более 15 метров в общей сложности)

Вывески на всем здании должны быть однотипными, поэтому всем придется подражать тому, кто первым разметил свою рекламу. При этом все вывески должны гармонировать с цветом фасада здания.

Более подробную информацию можно найти здесь.

На схеме выделены те улицы, где уже сейчас нужно привести все вывески в соответствие с дизайн-кодом. Тех, кто проигнорирует данные требования, будут штрафовать.

Максимальный штраф для граждан установлен в размере 5 тыс рублей; для должностных лиц – 50 тыс рублей; для юридических лиц – 500 тыс рублей.

«Давно пора навести в городе визуальный порядок, а на улицах с большим потоком машин в первую очередь!», – комментируют челябинцы дизайн-код в соцсетях, отмечая, что его нужно распространять на весь город.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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