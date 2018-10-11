300 тысяч в брачной корзине: в Миассе продавец свадебного салона почти год обманывала хозяина

В Челябинской области продавец свадебного салона почти год обворовывала хозяев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция направила в Миасский городской суд уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы, обвиняемой в присвоении 300 тысяч рублей, принадлежащих компании, на которую она работала.

Женщина работала продавцом-консультантом в одном из свадебных салонов Миасса. С июля прошлого года по май нынешнего она и вытащила из кассы в несколько приемов эту сумму. Горожанка принимала деньги от клиентов, но через кассу их не проводила, а покупателям вручала собственноручно изготовленные бумаги вместо кассовых чеков, пишет NewsMiass.ru.

Женщине предъявили обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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