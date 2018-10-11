Жительница Миасса избила сотрудника уголовно-исполнительной инспекции кружкой

Жительница Миасса отправлена в колонию за применение насилия к сотруднику уголовно-исполнительной инспекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Миасский городской суд вынес приговор в отношении 42-летней местной жительницы. Она признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти.

В суде установлено, что женщина в период отбывания условного осуждения за мошенничество в особо крупном размере уклонилась от исполнения возложенных на нее судом обязанностей. Врезультате сотрудники уголовно-исполнительной инспекции наведались к ней домой для проведения профилактической беседы.

При выяснении причин уклонения от отбывания наказания дама внезапно несколько раз ударила одного из сотрудников кружкой по голове.

В судебном заседании женщина вину признала, пояснив, что не помнит совершения инкриминируемых ей действий, объясняет их противоправным поведением сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, которые требовали от нее подписания непонятных для нее документов. Также ссылалась на наличие заболевания, которое не позволяло ей контролировать себя в полной мере.

В ходе судебного разбирательства проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой, подсудимая в момент совершения инкриминируемого ей деяния понимала противоправность своих действий, однако в силу снижения способностей к волевой задержке поведения, не могла в полной мере понимать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

С учетом позиции государственного обвинителя суд отверг доводы подсудимой о противоправном характере действий сотрудников инспекции и признал виновной.

На основании части 4 статьи 74 УК РФ условное осуждение по приговору Центрального районного суда Челябинска отменено, по совокупности приговоров ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, осужденной назначена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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