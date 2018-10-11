В Челябинске негде гулять, дышать и культурно отдыхать – мнение горожан

Челябинску остро не хватает зеленых зон, спортивных объектов и учреждений культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи Челябинского филиала РАНХиГС выяснили, чего больше всего не хватает горожанам в общественном пространстве. Опрос проводился 28 сентября – 3 октября во всех районах города. Участники могли выбрать несколько вариантов ответов.

70,5% респондентов заявили, что Челябинску нужно больше парков, скверов и бульваров. Иными словами городским властям нужно уделять больше внимания озеленению города и восстанавливать насаждения, сократившиеся за последние 20 лет в разы из-за расширения дорог и активной уплотнительной застройки.

Около 40% челябинцев считают, что в городе дефицит спортивных сооружений.

Каждый пятый уверен, что нужно больше музеев. Чаще всего об этом говорили люди с высшим образованием и средним уровнем материальной обеспеченности.

11,5% участников опроса отметили нехватку кинотеатров: как правило, это мужчины в возрасте от 31 до 50 лет, имеющие среднее общее, специальное и неполное высшее образование и средний уровень материальной обеспеченности.

Еще около 10% хотели бы, чтобы в городе было больше библиотек. Этот вариант ответа чаще выбирают молодые челябинцы – в возрасте от 18 до 30 лет,. А нехватку театров отмечают 8,8% респондентов. В большинстве своём, это люди со средним уровнем доходов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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