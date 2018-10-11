Врач из Верхнего Уфалея, отмазывавший призывников, вернет полмиллиона рублей взяток

В Верхнем Уфалее осужденный врач выплатит 495 тысяч рублей, полученные в качестве взятки от родителей призывников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, приговором Верхнеуфалейского городского суда, вступившего в законную силу 3 августа этого года, врач городской больницы Верхнего Уфалея, руководивший работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом, взятки за незаконные действия (бездействие).

«Установлено, что в период с 2012-2014 годов осужденный, используя свое служебное положение, действуя из корыстной заинтересованности достоверно зная, что у шести призывников отсутствуют какие-либо заболевания препятствующие прохождению службы в рядах Российской Армии, желая незаконно получить от родителей призывников денежные средства, искажал действительное положение фактов в официальных документах на основании которых призывная комиссия признала призывников не годными к службе», – рассказали в надзорном ведомстве.

За внесение в официальные документы заведомо ложных сведений о состоянии здоровья призывников врач через своего посредника от родителей призывников получил взятку в общей сумме 495 тысяч рублей.

Прокуратурой города в интересах Российской Федерации в Верхнеуфалейский городской суд к врачу ГБУЗ «Городская больница г. В. Уфалей» предъявлено исковое заявление о взыскании 495 тысяч рублей в доход государства.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу, оно будет направлено для принудительного исполнения в службу судебных приставов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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