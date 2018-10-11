Уникальная электростанция «Пороги» разрушается при попустительстве чиновников

Саткинская прокуратура потребовала от муниципалитета надлежащего содержания объекта культурного наследия «Пороги».

Напомним, «Пороги» – старейшая непрерывно действовавшая (с 1910 до 2017 года) гидроэлектростанция России. Памятник истории и культуры областного значения. В 2017 году станция была остановлена из-за отсутствия средств на продолжение эксплуатации.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в соответствии с положениями Водного кодекса РФ, федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в России гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

При содержании и использовании объекта культурного наследия его собственники (владельцы) обязаны, в том числе, осуществлять расходы на содержание объекта и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; обеспечивать сохранность и неизменность облика объекта культурного наследия; не допускать ухудшения состояния его территории.

Объекты, входящие в состав гидротехнического сооружения «Комплекс Пороги» (плотина, здания и оборудование электростанции и плавильного цеха, открытая монорельсовая эстакада; здания каменных сараев, химлаборатории, бывшего угольного склада и весовой, дом инженера Шуппе) приняты в собственность муниципального образования «Саткинский муниципальный район» с утверждением охранного обязательства.

Проверка показала, что в машинном зале здания агрегатов из сквозных трещин чугунной задвижки под напором идет вода, заливает пол, стены и оборудование. Металлический водовод имеет многочисленные повреждения, через которые вода поступает в подвал здания. Механизмы регулирования воды плотины также имеют многочисленные повреждения по причине износа деревянных опор, сильной коррозии металлического полотна и рамы затворов щитов тросового и реечного подъемных механизмов. Затворы плотины завалены топляком объемом 6 куб.м.

Кроме того, зоны охраны объекта культурного наследия не установлены, регистрация права на земельный участок, на котором расположен комплекс, муниципальным образованием не осуществлена.

Поскольку указанные нарушения закона создают угрозу разрушения объекта культурного наследия, главе Саткинского муниципального района прокурором внесено представление об устранении нарушений закона.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и устранение нарушений поставлено прокурором на контроль.

Сатка, Павел Зварзин

Сатка. Другие новости 11.10.18

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