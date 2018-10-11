Южноуральские аграрии получат деньги для развития экспорта

Южноуральские аграрии получат 100 млн рублей в качестве поддержки для развития экспорта.

Как уже сообщал «Новый День», ведущие сельхозпредприниматели Челябинской области участвуют в XX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Там с южноуральской продукцией могут ознакомиться не только российские, но и зарубежные инвесторы. Задачу повысить экспорт продукции АПК поставил губернатор Борис Дубровский.

Челябинская область занимает лидирующие позиции в аграрном секторе. Так, АПК региона по итогам первых восьми месяцев 2018 года находится на первом месте в России по производству макаронных изделий, на втором – по производству мяса птицы в разрезе сельхозорганизаций, на четвертом – по производству мяса всех видов и куриных яиц (сельхозорганизации), на шестом – по производству мяса всех видов и куриных яиц и на восьмом по производству свинины.

В соответствии с новыми «майскими указами» Президента РФ до 2024 года объем экспортируемой продукции агропромышленного комплекса страны в денежном выражении должен возрасти до 45 млрд долларов США. Один из механизмов достижения этой цели – национальный проект «Международная кооперация и экспорт», в который интегрирован федеральный проект «Экспорт продукции АПК». К выполнению последнего Челябинская область присоединилась в 2018 году.

Ранее губернатор Борис Дубровский отметил, что Челябинская область из года в год улучшает позиции по продовольственному обеспечению жителей Южного Урала и успешно наращивает экспортный потенциал. Для развития экспорта на уровне региона был разработан проект «Международная кооперация и экспорт», в соответствии с которым экспорт продукции АПК в денежном выражении планируют увеличить с 77,4 млн долларов США в 2017 году до 124 млн долларов США в 2024-м.

Всего за шесть лет для развития экспорта АПК Челябинская область планирует привлечь 23,6 млрд рублей из федерального бюджета и 12,5 мрлд рублей из внебюджетных источников. Федеральные средства направят на возмещение части затрат на строительство, реконструкции и модернизацию объектов АПК, на транспортировку сельхозпродукции и продовольствия и на финансирование части затрат по продвижению продукции на внешние рынки.

«Чтобы наши агропромышленные предприятия могли увеличить объемы экспорта своей продукции, я поручил предусмотреть в областном бюджете на 2019 год 100 млн рублей для выплаты субсидий сельхозпроизводителям», – сообщил Борис Дубровский.

Сегодня ключевыми компаниями Челябинской области, работающими с экспортной составляющей, являются «Союзпищепром», «Ресурс», «Макфа», «Сигма», «Злак». Готова развивать свои возможности по поставкам продукции на экспорт компания «Ситно».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.10.18

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