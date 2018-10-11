Центр Челябинска погрязнет в пробках

В центре Челябинска на неделю ограничили движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи со строительством водовода для нужд пожаротушения с 8:00 12 октября до 20:00 18 октября будет ограничено движение транспорта от дома №64-«д» по проспекту Ленина до дома №32 по улице Володарского.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.10.18

«Вынеси мусор и не вздумай возвращаться!» Челябинский художник обратился к мэру. / Южноуральские аграрии получат деньги для развития экспорта. / Яровая придумала новый закон: он коснется пользователей соцсетей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»