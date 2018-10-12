В Челябинске родители заявили об отравлении в школе

Челябинцы обеспокоены массовым отравлением в одной из школ города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на днях в школе №59. Обеспокоенные горожане рассказали об этом в социальных сетях.

«Что творится в 59 школе??? Всех тошнит,какой-то вирус. Половина школы не пришли учиться. Тошнота, рвота, ломит кости, температура», – написал один из челябинцев.

Впрочем, информация, распространенная в соцсетях оказалась несколько преувеличенной. Как оказалось, с жалобами на плохое самочувствие обратились чуть более 20 учащихся школы. При этом, по информации пресс-службы мэрии Челябинска, госпитализировали лишь двоих школьников. У них возможна кишечная инфекция. У остальных – скорее всего, сезонные заболевания и простуда.

Тем не менее, специалисты Роспотребнадзора уже работают над выявлением причин инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.10.18

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