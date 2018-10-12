На Южном Урале пошел снег

В Челябинской области пошел снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за минувшие сутки в горах выпало до 8 мм осадков – в основном, это был мокрый снег.

Сегодня днем осадки виде мокрого снега с дождем ожидаются на всей территории области. Поскольку ночные температуры переходят в отрицательную зону, по ночам дождей не ожидается – в ближайшие несколько суток будет идти снег.

Такая погода продержится до середины следующей недели, а затем немного потеплеет.

Преобладала облачная погода, в большинстве районов прошли небольшие, местами умеренные дожди, в горах с мокрым снегом (0,1-8,0 мм). В отдельных районах отмечались усиления ветра до 17 м/с, ночью в горах на дорогах гололедица. Температура воздуха была днем +9, +12°, в горах до +5°, ночью -2,+3°.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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