На оживленной магистрали в центре Челябинска ограничат движение

В центре Челябинска на полторы недели ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сложности автомобилистов будете связаны с дорожными работами.

«В связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение транспорта по улице Братьев Кашириных на участке между улицами Косарева и Кирова с 8 часов 13 октября до 20 часов 23 октября», – рассказали в городской администрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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