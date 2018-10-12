Стратегия развития Челябинской области получила «добро» федерального правительства

Федерация одобрила стратегию развития Челябинской области, предложенную губернатором Борисом Дубровским.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, федеральные органы власти дали положительные заключения по проекту стратегии социально-экономического развития Челябинской области, рассчитанной до 2035 года. Свое одобрение высказали Минэкономразвития, Минприроды, Минкульт, Минстрой, МИД, Минфин России и другие. Создание документа, определяющего будущее региона на долгосрочную перспективу, инициировал губернатор Борис Дубровский.

В разработке стратегии были задействованы все органы исполнительной власти Челябинской области, представители региона в Совете Федерации и Государственной Думе, депутаты законодательного собрания, органы местного самоуправления, региональные некоммерческие организации, политические партии, профсоюзы, объединения работодателей, малый, средний бизнес и эксперты. Свои предложения в качестве частной инициативы мог направить каждый житель области.

На совещаниях, посвященных стратегии – 2035, разворачивались дискуссии по поводу того, каким видится будущее региона через 17 лет, но при этом каждый раз позиция главы региона Бориса Дубровского оставалась неизменной – на первом месте задача по кардинальному улучшению качества жизни южноуральцев. «Акценты расставлены таким образом: на первом месте – общество, потом – бизнес и только в самом конце – власть. Когда во главе угла человек, тогда все становится на свои места. То, что проект стратегии согласован на федеральном уровне, означает, что она соответствует приоритетам и целям социально-экономического развития нашей страны», – подчеркнул Борис Дубровский.

В итоге получился почти трехсотстраничный документ, который получил одобрение на федеральном уровне, – в Минэкономе, Минприроды, Минкульте, Минстрое, МИДе, Минфине России и других органах власти.

В мае 2018 года была проведена актуализация показателей, мер и механизмов проекта стратегии в целях приведения его в соответствие с указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Затем состоялось общественное обсуждение этого основного документа стратегического планирования Челябинской области, по результатам которого проект стратегии был вновь доработан.

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области разработана в трех вариантах: инерционном, базовом и целевом. Наиболее оптимистичный, целевой сценарий предусматривает рост валового регионального продукта на 6% в год, при этом такой рост ВРП возможен только за счет увеличения производительности труда.

По словам министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова, сегодня средняя производительность труда в регионе составляет 733 тысячи рублей в год на одного работающего человека. «При этом в Санкт-Петербурге – 1 миллион 259 тысяч рублей, в соседней Свердловской области – 945 тысяч рублей, так что нам есть куда расти. Регионы-лидеры тоже в своих стратегиях планируют рост, мы планируем их догонять, поэтому планка высока и ставка высока: остаться в игре или на обочине», – сообщил министр экономического развития Сергей Смольников.

Рост доходов населения в 1,8 раза в сравнении с 2017 годом; увеличение продолжительности жизни до обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным 80 лет; сохранение существующей численности, а в дальнейшем ее рост – вот цифровые показатели будущего, которое ждет регион согласно целевому варианту к 2035 году.

Заложенные в проекте задачи потребуют существенных финансовых вложений – 7,5 триллиона рублей за 17 лет, в том числе 813 миллиардов рублей в 2019-2021 годах.

Проект стратегии-2035 в ближайшее время будет внесен губернатором в законодательное собрание. В окончательном варианте южноуральские парламентарии должны принять его до 1 января 2019 года.

Однако Борис Дубровский считает, что жизнь южноуральцев должна становиться лучше здесь и сейчас, и, поскольку за последние четыре года экономическая ситуация в регионе улучшилась, правительство усилит работу по пяти приоритетным социально значимым направлениям. Это улучшение качества жизни ветеранов и пожилых людей; решение экологических проблем; развитие инфраструктуры в районах и городах области – будет расширена программа «Реальные дела».

Отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов запустят для Челябинска. Не менее важное направление – здоровый образ жизни и забота о детях. Правительство уделит особое внимание реконструкции старых спортивных площадок и строительству новых, а для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летия региона, разработают дополнительные меры поддержки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.10.18

На оживленной магистрали в центре Челябинска ограничат движение. / На Южном Урале пошел снег. / В Челябинске родители заявили об отравлении в школе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»