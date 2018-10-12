В Магнитогорские полицейские устроили ночную погоню: повреждено несколько автомобилей

В вечерней погоне на дорогах Магнитогорска пострадали несколько автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 11 октября. О нем магнитогорцы рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, в девятом часу вечера по улицам Магнитогорца промчались семь автомобилей ДПС, преследовавшие машину «Киа Рио». Погоня пронеслась по проспекту Ленина, улицам Карла Маркса, Суворова, Дружбы и Гагарина.

Остановилась иномарка лишь в тупике у дома №125/3 по улице Суворова, попутно помяв сразу несколько автомобилей.

За рулем оказался 21-летний житель Магнитогорска. Он не остановился по требованию, после чего и началась погоня. По информации ГИБДД, молодой человек управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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