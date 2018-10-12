Уральца убили за то, что он забыл ПИН-код своей карты

Челябинский областной суд огласил приговор по делу об убийстве из-за неверного ПИН-кода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, 7 мая 2017 года в Магнитогорске трое мужчин распивали спиртное в компании знакомых. Для покупки дополнительного алкоголя решили воспользоваться банковской картой одного из гостей, но расплатиться за товар не удалось из-за неверного ПИН-кода.

Владелец не смог назвать правильный код ни одной из имеющихся у него банковских карт, что разозлило троицу, жаждущую продолжения банкета.

Мужчины начали избивать владельца карт, пытаясь заставить назвать правильный ПИН-код: они нанесли ему порядка 80 ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Затем посадили его в автомобиль и, продолжая бить, отвезли на берег реки Урал на территории Орджоникидзевского района Магнитогорска. Там мужчину погрузили в воду лицом вниз и удерживали до наступления смерти. Забрав имуществом умершего, подельники распорядились вещами по своему усмотрению.

Двое из подсудимых свою вину не признали, свалив убийство на третьего, а тот заявил, что лишил жизни потерпевшего по неосторожности, причиной явилось неадекватное поведение самого убитого. Кроме того, сообщил, что считал мужчину мертвым, когда его погружали в воду.

Тем не менее, суд признал всех троих виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем (п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в разбое с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ).

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел каждому активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Отягчающим обстоятельством при назначении наказания одному из подсудимых признан опасный рецидив – он уже был судим за разбой. Ему назначили 19 лет в колонии особого режима, остальным – 17 лет в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания осужденным назначено ограничение свободы после освобождения из колонии на срок 1,5 и 2 года.

Кроме того, с виновных взыскана компенсация морального вреда в пользу матери убитого на общую сумму 3 миллиона рублей и более 4 тысяч рублей в качестве материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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