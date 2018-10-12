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Пятница, 12 октября 2018, 13:51 мск

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Роспотребнадзор заставит мэрию Челябинска прибраться после мусорного коллапса

Роспотребнадзор потребовал наладить ежедневный вывоз мусора из челябинских дворов и провести дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, срыв графиков вывоза ТКО на территории областного центра привел к образованию несанкционированных свалок на контейнерных площадках, загрязнению и захламлению прилегающей к ним территории и привлечению грызунов.

Надзорное ведомство направило мэрии Челябинска предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, в том числе об обеспечении ежедневного вывоза твердых бытовых отходов с контейнерных площадок, размещенных на территории районов города, своевременной их уборки, принятии мер по ликвидации образовавшихся несанкционированных свалок на прилегающей к ним территории.

«В связи с обращениями жителей города Челябинска, сложившейся неблагоприятной обстановкой в отдельных районах города и угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, передающихся грызунами, администрации Челябинска выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории города Челябинска. В настоящее время, в отношении администрации Челябинска проводится внеплановая выездная проверка по исполнению выше указанного предписания», – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По факту несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления в отношении МУП «ГорЭкоЦентр», организации осуществляющей вывоз отходов с территории города, возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование. Подготовлено и направлено в суд исковое заявление в защиту неопределенного круга потребителей.

Сложившаяся ситуация на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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