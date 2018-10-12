Главный тренер «Трактора» ушел в отставку

Герман Титов покинул пост главного тренера ХК «Трактор».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского «Трактора», Герман Титов принял это решение по собственной инициативе.

«Сложившиеся семейные обстоятельства не позволили мне продолжить дальнейшее сотрудничество с клубом. Поэтому я принял решение оставить пост главного тренера «Трактора». Решение это взвешенное и своевременное, когда у команды впереди еще три четверти регулярного чемпионата», – заявил уже бывший наставник «черно-белых».

Напомним, Герман Титов возглавил челябинскую команду после прошлого «бронзового» сезона – после того, как руководство клуба долго тянуло с предложением о продолжении работы Анвару Гатиятулину, приведшему «Трактор» к бронзовым медалям. В итоге Гатиятулин ушел в тренерский штаб питерского СКА, а «Трактору» пришлось срочно искать главного наставника.

Однако выбор, остановившийся на Германе Титове, оказался явно ошибочным: в 16 матчах, прошедших с начала сезона, «Трактор» одержал лишь 6 побед, причем одну – в овертайме. На сегодня с 13 очками команда занимает 10-е место в Восточной конференции. При этом даже для того, чтобы просто попасть в плей-офф, челябинцам придется очень постараться. А проходить нужно выше 8-го места, чтобы не выйти в первом же круге на екатеринбургский «Автомобилист», который с начала сезона не проиграл ни одной игры.

Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» назначен Алексей Тертышный, 24 сентября ставший помощником главного тренера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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