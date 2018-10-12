Без спецодежды и с протекающей крышей: работники станции скорой помощи пожаловали в прокуратуру на работодателя

Прокуратура заявила о нарушениях трудового законодательства в Агаповской районной больнице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проверка прошла после жалобы сотрудников отделения скорой помощи Агаповской центральной районной больницы.

Водители и фельдшеры пожаловались, что не получали куртки и брюки на утепляющей прокладке со знаками повышенной видимости с сентября 2015 года. А некоторые водители так и не смогли увидеть спецодежду в течение всео времени работы на «скорой».

По этим фактам прокурор района вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении специалиста по охране труда МУЗ Агаповская ЦРБ. Кроме того, подтвердились жалобы работников на то, что им не выдают молока или заменяющие его продукты, компенсация за невыдачу фельдшерам не выплачивается.

Но и это еще не все. В ходе проверки выяснилось, что требует замены напольное покрытие в здании скорой помощи, сами кареты скорой помощи уже выработали ресурс эксплуатации и находятся в ненадлежащем состоянии. В помещении гаража протекает крыша, что способствует ржавлению автомобилей и создает угрозу замыкания электропроводки.

По всем этим фактам возбуждены административные производства уже в отношении главврача больницы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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