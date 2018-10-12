В Перми завершился суд по делу о гибели по делу о гибели 20-летнего южноуральского солдата

В Пермском гарнизонном суде закончено разбирательство по делу о гибели 20-летнего солдата из Магнитогорска Рустама Авазова.

Как уже сообщал «Новый День», тело 20-летнего магнитогорца обнаружено 5 января в душевой казармы войсковой части 88503, базирующейся в поселке Сокол.

Парень был призван в армию летом прошлого года и после окончания срочной службы планировал подписать контракт сроком на 3 года. Однако его планам не суждено было сбыться.

По словам сестры погибшего, за день до смерти брат сообщил ей о конфликте с сослуживцем, с которым у него не сложились отношения еще в старой роте охраны, затем обоих перевели в другую часть.

Родные полагают, что срочник из Дагестана неоднократно угрожал южноуральцу расправой, а после его смерти воспользовался его телефоном для выхода в Интернет.

По итогам прокурорской проверки, проведенной по факту смерти Рустама Авазова, командир части 88503 отправлен в отставку, два офицера понижены в должностях, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии, семь человек получили строгие выговоры.

К уголовной ответственности привлечен срочник из Дагестана Рамазан Магомедов, который в течение полугода избивал южноуральца и издевался над ним: прокурор запросил для Магомедова 5 лет лишения свободы.

Оглашение приговора назначено на 16 октября.

Пермь, Павел Зыварзин

Пермь. Другие новости 12.10.18

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