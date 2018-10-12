В Челябинске состоится Международный форум глав регионов стран ШОС

В декабре в Челябинске состоится Международный форум глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с инициативой провести встречу выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава правительства России Дмитрий Медведев предложение поддержал. Об этом сам премьер-министр РФ сообщил во время встречи глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

«Россия предложила создать форум глав регионов стран ШОС, мы признательны нашим коллегам за поддержку этой инициативы, – заявил российский прмьер. – Ждем представителей государств на первой встрече, которая пройдет в декабре в Челябинске».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Общая сумма вложений в рамках подготовки к мероприятию составит около 55 млрд рублей. В преддверии саммита в городе пройдет масштабное обновление городской инфраструктуры. Так, в столице региона построят конгресс-холл, порядка двух десятков объектов для размещения участников и гостей саммита, реконструируют аэропорт и набережную, рекультивируют городскую свалку.

Челябинск, Павел Зварзин

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