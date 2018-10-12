Педагог-депутат жестоко избил своего ученика

На Южном Урале педагог-депутат избил своего ученика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в июне текущего года в поселке Рымникский Брединского района. Вечером 12 июня 26-летний преподаватель и 15-летний ученик столкнулись возле клуба, и старший несколько раз ударил младшего кулаком в лицо, разбив ему очки, повредив глаз и проломив череп.

Прокуратура предъявила учителю информатики и по совместительству депутату поселкового совета обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ).

Несмотря на стол серьезное обвинение, мужчину пока не отстранили ни от работы с детьми, ни от депутатской деятельности.

Дело передано в Брединский районный суд.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.10.18

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