Педагог-депутат жестоко избил своего ученика

На Южном Урале педагог-депутат избил своего ученика.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в июне текущего года в поселке Рымникский Брединского района. Вечером 12 июня 26-летний преподаватель и 15-летний ученик столкнулись возле клуба, и старший несколько раз ударил младшего кулаком в лицо, разбив ему очки, повредив глаз и проломив череп.
Прокуратура предъявила учителю информатики и по совместительству депутату поселкового совета обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ).
Несмотря на стол серьезное обвинение, мужчину пока не отстранили ни от работы с детьми, ни от депутатской деятельности.
Дело передано в Брединский районный суд.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 12.10.18
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