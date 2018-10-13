В Челябинской области дорожники приведены в режим повышенной готовности

Из-за сложной метеообстановки в Челябинской области усилена работа дорожных бригад на федеральных трассахЧ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс -службе Федерального дорожного агентства «Росавтодор», в ночь с 12 на 13 октября для устранения последствий сложных метеоусловий подведомственным Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Урал» было задействовано 12 единиц техники: на участках трассы М-5 «Урал» производилась очистка поверхности дорожного покрытия и обработка противогололедной смесью.

Проезд по федеральной сети дорог региона обеспечен в полном объеме, ограничений нет. Однако с учетом сложной метеообстановки ФКУ Упрдор «Южный Урал» рекомендует водителям воздержаться от поездок на неподготовленном к зимним погодным условиям транспорте – без сезонных шин, а при движении – соблюдать скоростной режим и дистанцию.

При возникновении нештатной ситуации следует обратиться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8(351) 266-65-63.

Отметим, что ранее стало известно о серьезной пробке на трассе М-5 в районе Уреньги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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