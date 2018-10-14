На Южном Урале поезд снес легковушку: один погиб, двое ранены

В Челябинской области столкнулись поезд и автомобиль.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, инцидент произошел 14 октября в 06:10 (по местному времени) на станции Чебаркуль.
«На железнодорожном переезде с исправно действующей сигнализацией водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2110» внезапно выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом, сбив шлагбаум и плиту устройства заграждения переезда. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», – рассказали в ЮУЖД.
В результате столкновения автомобиль отбросило на пути. Водитель автомобиля погиб, двое пассажиров отправлены в больницу.
Схода подвижного состава не произошло. До 07:20 по местному времени (пока убирали с путей автомобиль) движение поездов осуществлялось по двум из четырех станционных путей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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