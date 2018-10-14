На магнитогорской ТЭЦ прогремел взрыв

В Магнитогорске произошел взрыв на местной ТЭЦ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 13 октября, на территории ТЭЦ. Горожане рассказали о ЧП в социальных сетях.

По словам очевидцев, скорее всего, на ТЭЦ лопнула труба с горячей водой. В считанные минуты место инцидента окутало облаками белого пара, которые можно было заметить издалека.

Свидетели происшествия рассказали, что слышали громкий хлопок, после чего сильная струя воды начали выливаться на дорогу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.10.18

На Южном Урале поезд снес легковушку: один погиб, двое ранены. / В Челябинской области дорожники приведены в режим повышенной готовности. / Педагог-депутат жестоко избил своего ученика. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»