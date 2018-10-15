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Понедельник, 15 октября 2018, 10:12 мск

Новости Челябинск

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На Южном Урале потеплеет

Вторая половина октября на Южном Урале ожидается сравнительно теплой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня и завтра в Челябинской области еще возможны снегопады, но уже в среду столбики термометров поднимутся на севере региона до +7, на юге – до + 10.

В последние рабочие дни немного похолодает, однако в выходные на всей территории области ожидается до +7. Осадки в виде небольших дождей, согласно среднесрочному прогнозу, возможны каждый день в течение ближайших двух недель.

Положительные дневные температуры сохранятся до конца первой декады ноября.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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