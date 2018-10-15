В Челябинске начали ночную «охоту» на призывников

В Челябинске начали «охоту» на уклоняющихся от военной службы.

Как уже сообщал «Новый День», осенняя призывная кампания по традиции стартовала 1 октября и продлится до 31 декабря. Челябинская область должна призвать 5 тысяч 200 человек – это почти в два раза больше, чем минувшей весной.

Задание по призыву для областного центра превышает 1 тысячу человек. На сегодняшний день призвано менее 200.

Наиболее активно призывная кампания ведется в Ленинском районе: там призвано больше всех человек – 38, и районные власти вместе с правоохранительными органами начали вечерние и ночные рейды по розыску уклонистов. Как правило, к тем, кто вовремя не явился в военкомат, приходят домой, а также проверяют все места, где по вечерам собирается молодежь.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.10.18

На Южном Урале потеплеет. / Мусоровозы продолжают разносить Челябинск: спецмашина с корнем выдрала дерево. / На магнитогорской ТЭЦ прогремел взрыв. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»