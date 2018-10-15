В Челябинске открывается первый центр низкопорогового доступа для инфицированных ВИЧ и гепатитом

В Челябинске открывается центр низкопорогового доступа для инфицированных ВИЧ и гепатитом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задача центра «Точка опоры» заключается в оказании услуг по профилактике и помощи людям, столкнувшихся с ВИЧ-инфекцией и гепатитом, из так называемых «ключевых групп населения»: наркопотребителям, секс-работницам, бывшим осужденным и людям с положительным статусом ВИЧ.

Официальные учреждения с такими пациентами, как правило, связываться не хотят: самый распространенный повод для отказа – отсутствие регистрации по месту жительства. Центр берет на себя помощь и сопровождение в решении всех бюрократических вопросов, а также в организации первичного обследования.

Для того чтобы получить поддержку сотрудников низкопорогового центра «Точка опоры», человеку нужно позвонить по телефону доверия 8-351-777-47-25, либо прийти в центр (пр. Победы – 141) и озвучить свою проблему социальным работникам. Далее человеку будет предложено пройти бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и на гепатит С (здесь же в центре), а так же получить бесплатно профилактические материалы.

«Исходя из полученных результатов, мы можем оказать помощь в виде сопровождения для того, чтобы максимально устранить барьеры, с которыми человек может столкнуться. Абсолютно все услуги мы оказываем бесплатно, анонимно и в максимально короткие сроки», – заявили в центре.

По словам экспертов, низкопороговые центры хорошо зарекомендовали себя в ряде зарубежных стран, в частности, в Великобритании, Германии, Грузии.

В Челябинске прогнозируют сокращение темпов распространения ВИЧ благодаря таким формам работы минимум на 40%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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