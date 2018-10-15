На Урале перевернулась маршрутка с пассажирами

В Челябинской области маршрутка улетела в кювет на скользкой дороге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло в Аргаяшском районе. Микроавтобус «Фиат Дукато» с 12-ю пассажирами направлялся в Челябинск. Водитель неправильно оценил состояние дорожного полотна, двигался слишком быстро, и маршрутка, не удержавшись на льду, вылетела за пределы дороги и опрокинулась.

По данным ГУ МВД России по Челябинской области, пострадали 4 человека – 3 женщины и 1 мужчина. Они госпитализированы. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, медицинская помощь понадобилась 7 пассажирам

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 15.10.18

В Челябинске открывается первый центр низкопорогового доступа для инфицированных ВИЧ и гепатитом. / В Челябинске начали ночную «охоту» на призывников. / На Южном Урале потеплеет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»