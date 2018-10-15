Южноуральцы категорически отказались превращать в свалку курортную зону

Жители Чебаркульского района отказались размещать в курортной зоне полигон твердых бытовых отходов: проект не прошел общественные слушания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слушания прошли в минувшую пятницу. Начало было назначено на 10 утра. Несмотря на рабочий день, в клубе села Сарафаново собрались 253 человека. Согласно проекту, в непосредственной близости к озерам Чебаркуль и Еланчик предполагается оборудовать территорию для размещения более 600 тысяч тонн бытового мусора в течение 20 лет.

«Мы нашли в проекте несоответствия с законами РФ и, в первую очередь, экологического законодательства, – рассказывают участники слушаний. – Нами было выдвинуто предложение запретить любые полигоны в этой зоне. Соответствующие письма направлены в приемную губернатора, прокуратуру и так далее».

«Главное, что люди объединились, выступили единым фронтом, действовали грамотно и по закону, – отмечает жительница района Людмила Метелева. – Думаю, что мы победили. И надеюсь, насовсем».

Позицию жителей уже поддержали руководители района и области.

Челябинск, Светлана Намская

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