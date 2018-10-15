Плач матерей: чиновники Челябинска запретили проводить экологический марш в центре города

Власти Челябинска запретили проводить Марш матерей в центре города: общественникам предложена лишь одна площадка – парковка за ледовой ареной «Трактор».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Марш матерей под девизом «Дайте детям дышать!» планируется провести 21 октября. По словам организаторов, в мероприятии собираются принять участие 150 человек. Однако даже для столь небольшого шествия в центре города-миллионника не нашлось места.

Организаторы акции обратились к уполномоченной по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой и уполномоченной по правам ребёнка в Челябинской области Ирине Буториной:

«Уважаемые Маргарита Николаевна и Ирина Вячеславовна! Вы являетесь уполномоченными по правам человека и правам ребёнка в Челябинской области, и потому мы просим вас обратить внимание на вопиющие нарушения местной администрацией конституционного права граждан на мирные шествия и демонстрации.

В Челябинске сложилась порочная практика запрещения мирных акций под предлогом мнимой занятости всех площадок в городе, хотя все прекрасно понимают, что это обман и таким образом власти просто нарушают Конституцию РФ.

Мы, организаторы челябинского Марша матерей, подали уведомление в городскую и областную администрацию о проведении мирного шествия по улице Кирова под лозунгом «Дайте детям дышать!», но даже такую акцию было решено запретить. Нам ответили, что в городе заняты все площадки, кроме автомобильной парковки за ЛА Трактор. Особо обращаем ваше внимание, что уведомление было подано на марш, а в ответ нам предложили парковку, что автоматически исключает возможность организовать шествие. При этом нам известно, что никаких мероприятий ни на Кировке, ни в парке им. Гагарина, который нам рекомендовался в качестве альтернативы областной администрацией, нет. Просим вас вмешаться и помочь нам осуществить своё конституционное право провести этот челябинский Марш матерей».

Официальных ответов пока не последовало.

Челябинск, Светлана Намская

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