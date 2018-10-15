На Урале «скорая» задавила ребенка

В Верхнем Уфалее завершено расследование по делу гибели ребенка на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, ДТП произошло минувшим летом: 7-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, но была сбита машиной «скорой помощи». Отметим, что «скорая» двигалась без сирены и включенных маячков, которые положено включать, если автомобиль едет на экстренный вызов.

От полученных травм ребенок скончался в больнице.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Расследование закончено, материалы дела переданы в суд.

Верхний Уфалей, Челябинская область, Павел Зварзин

Верхний Уфалей, Челябинская область. Другие новости 15.10.18

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