Борис Дубровский оценил объекты благоустройства в Челябинске

Губернатор Борис Дубровский осмотрел объекты благоустройства в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, глава региона посетил парк «Алое поле», стадион «Факел» и один из дворов южноуральской столицы. На всех этих объектах сейчас ведется благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и программе губернатора «Реальные дела». Сначала Борис Дубровский побывал в парке «Алое поле», где идет реконструкция по проекту, выбранному жителями Центрального района. Благоустройство объекта предусматривает восстановление сети тропинок, покрытие которых заменят, а в местах протоптанных зон уложат тротуарную плитку. В парке появятся места отдыха для детей и взрослых: амфитеатр, игровые площадки на монолитном травмобезопасном покрытии, спортплощадки с уличными тренажерами и зона воркаута. Систему наружного освещения расширят и обновят, установят скамейки, урны, модульный туалет с технологическим подключением к существующим инженерным сетям.

Особое внимание подрядчик уделит сохранению объекта культурного наследия регионального значения, расположенного в парке, – историко-мемориального комплекса «Площадь пионеров-героев», сейчас там реставрируются барельефы. На последнем этапе благоустройства на территории парка проведут озеленение. Работы начались 3 сентября, к декабрю завершится первый этап работ. Сдать объект планируют в 2019 году.

«В марте проект благоустройства парка занял первое место в рейтинговом голосовании, и это понятно: горожане отдыхают в нем семьями уже многие поколения. Здесь находится любимый многими Дворец Пионеров и площадь вокруг Орленка, которая стала одной из «визитных карточек» Челябинска. Реконструкция «Алого поля» – это народный наказ, и он будет выполнен», – подчеркнул Борис Дубровский.

Затем глава региона посетил тренировку юных футболистов на стадионе «Факел»: спортивный объект ремонтируют по поручению губернатора. Этим летом на футбольных полях уложили травяное покрытие.

«В нашей стране футбол всегда был одним из любимых видов спорта, а успешное выступление сборной России на Чемпионате мира еще больше популяризировало этот вид спорта среди молодежи. Развитие детского спорта – это одна из приоритетных задач правительства области, поэтому мы должны уделять должное внимание таким объектам, как стадион «Факел». Улучшенная материально-техническая база позволит юным футболистам добиться новых высот и побороться за золотые медали Чемпионата России», – сказал губернатор.

Следующий этап реконструкции объекта включает замену наружного освещения, установку и ремонт ограждений футбольных полей, благоустройство прилегающей территории и организацию парковки. После обновления на стадионе смогут тренироваться около 350 ребят. Воспитанники спортшколы являются серебряными призерами Первенства России по футболу – зона «Урал и Западная Сибирь».

«В будущем году спортивной школе «Факел» исполняется 10 лет. Это первый большой юбилей. Думаю, что новое футбольное поле станет хорошим подарком. В области ежегодно вводятся новые спортивные объекты и реконструируются старые. В прошлом году, например, новое футбольное поле на стадионе «Калибр» получила детская спортивная школа №3. Это ваши серьезные соперники по футболу. Теперь искусственный футбольный газон есть и у «Факела». Шансы равны, все зависит от вас», – обратился к юным спортсменам Борис Дубровский.

Последним объектом посещения стала дворовая площадка в Курчатовском районе Челябинска. Площадь двора, общего для домов №72 на Комсомольском проспекте и №28 по улице Солнечной превышает 7 тысяч квадратных метров. Это одна из самых больших дворовых территорий города, благоустроенных в 2018 году.

«Этот двор – хороший пример комплексного благоустройства, нацеленного на улучшение качества жизни людей. У жителей района появилась универсальная и безопасная площадка для отдыха, в том числе с детьми. Очень важно вкладываться не только в строительство новых микрорайонов, но и развивать город, поддерживая в хорошем состоянии уже существующее», – отметил Борис Дубровский.

Во дворе заасфальтированы проезды и парковки, отремонтированы тротуары, установлены скамейки и урны. Для удобства занятий спортом реконструирована спортивная площадка. Она застелена травмобезопасным покрытием из резиновой плитки. Восстановлено сетчатое ограждение спортплощадки и цоколя многоквартирного дома, старые металлические гаражи демонтированы. Управляющая компания Курчатовского района тоже присоединилась к благоустройству и обновила краску на малых архитектурных формах.

Напомним, программа «Реальные дела» инициирована Борисом Дубровским в 2016 году для социально-экономического развития муниципалитетов. Из областного бюджета было выделено более 1 млрд рублей, на эти деньги удалось реализовать более 5 тысяч проектов. По поручению губернатора в этом году действие программы продолжится. На решение первоочередных проблемных муниципалитетов выделено более 500 млн рублей.

На реализацию федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году Челябинская область задействовала более 1 млрд рублей, в том числе 854,01 млн рублей федеральных средств и 200,44 млн рублей из регионального бюджета. Софинансирование из местных бюджетов составило около 50 млн рублей. Средства направлены на благоустройство 583 дворовых территорий и 129 общественных пространств во всех 43 муниципальных образованиях области, а также парка в Южноуральске. 319 дворов и 36 общественных территорий уже готовы и введены в эксплуатацию, работы на остальных объектах подходят к завершению.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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