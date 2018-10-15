Южноуральцы теряют интерес к малогабаритным квартирам

В Челябинской области снимающие жилье теряют интерес к малогабаритным квартирам: цены на аренду двух- и трехкомнатных квартир пошли в рост.

Рынок арендного жилья в городах с населением свыше 300 тысяч человек проанализировали специалисты портала «Мир квартир».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рейтинг попали два южноуральских города – Челябинск и Магнитогорск. В последнем оказалась самая низкая в России цена на «однушки» – примерно 6,5 тысяч рублей в месяц. Несмотря на то, что за последние 3 месяца стоимость аренды таких квартир подорожала в городе на 0,5%, в целом сначала года цена сократилась на 6,7%. А вот на «двушки» и «трешки», наоборот, выросли – соответственно на 12,4% и 11,1% с начала года и на 6,6% и 2,9% в течение 3 квартала.

Правда, по стоимости аренды этих категорий квартир Магнитогорск не входит даже в десятку самых дешевых городов – снять жилье здесь дороже, чем в ряде областных центров центральной России.

В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 9 тысяч 600 рублей в месяц – это на 1,2% меньше, чем по итогам 2 квартала, а сначала году «однушки» подешевели на 8,6%. Двухкомнатные квартиры по сравнению с декабрем 2017 года тоже подешевели – на 6,5%, но за 3 квартал аренда подорожала на 2,6%. А цены на «трешки» подскочили за последние 3 месяца на 6%.

Снять двух- и трехкомнатные квартиры в Челябинске сегодня можно в среднем за 13 тысяч и 19 тысяч 600 рублей.

Челябинск, Светлана Намская

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