В Башкирии обстреляли магнитогорских хоккеистов

В Сибае обстреляли магнитогорских хоккеистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14 октября в Сибае состоялся матч между местной любительской командой «Альянс» и «Стальными топорами» из Магнитогорска.

После встречи, завершившейся со счетом 9:1 в пользу Магнитки, южноуральские хоккеисты сели в автобус, чтобы ехать домой, и в это время кто-то выстрелил в окно. Пуля пробила стекло навылет.

По данным Магнитогорской федерации хоккея, никто из спортсменов не пострадал.

Полиция начала расследование. Предположительно, стреляли из пневматического оружия. Ущерб предварительно оценен в 59 тысяч рублей.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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