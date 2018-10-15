В Челябинске один трамвай сбил пешехода, другой сошел с рельсов

В Челябинске произошло сразу два инцидента с трамваями: один вагон сошел с рельсов, другой сбил пешехода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одно ДТП случилось в Металлургическом районе: мужчина решил перебежать дорогу на улице Черкасской – между остановками ДК «Импульс» и ДК «Строитель». Проезжая часть там состоит из 6 полос, плюс трамвайная линия.

Вагоновожатая заметила «перебежчика», начала ему сигналить и попыталась остановить трамвай, но мужчина продолжил движение и попал под трамвай.

Прибывшие на вызов медики констатировали, что пострадавший находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него была перевязана голова – мужчина успел найти «приключений» до инцидента с трамваем. Это ДТП добавило ему синяков и ссадин.

Второе происшествие произошло в Тракторозаводском районе: на улице Горького возле остановки Монтажный колледже трамвай сошел с рельсов.

Причины произошедшего устанавливаются.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 15.10.18

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