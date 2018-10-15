На Урале обнаружили труп 6-месячной девочки

В поселке Северный Нагайбакского района обнаружен труп 6-месячной девочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело ребенка обнаружила его мать. Прибывшие на вызов представители правоохранительных органов признаков убийства не обнаружили.

Для определения причин смерти младенца будет проведена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СУ СКРФ по Челябинской области.

Нагайбак, Павел Зварзин

Нагайбак. Другие новости 15.10.18

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